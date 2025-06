Perin Juve l’avventura potrebbe essere giunta al capolinea | tre club di Serie A si sono fatti avanti le ultimissime sul futuro del portiere

L'orizzonte di Mattia Perin alla Juventus potrebbe presto cambiare volto. Dopo aver saltato la spedizione nel Mondiale per Club, il portiere si trova al centro di un vortice di voci di mercato. Tre club di Serie A si sono già fatti avanti, insinuando che l’avventura bianconera potrebbe giungere a un conclusione. E ora, l’attesa si fa più intensa: quale sarà il prossimo capitolo per Perin?

Perin Juve, l’avventura potrebbe essere giunta al capolinea: questi tre club di Serie A si sono fatti avanti, le ultimissime sul futuro del portiere. L’avventura di Mattia Perin alla Juventus potrebbe essere giunta al capolinea: il portiere non è partito con la squadra per la spedizione nel Mondiale per Club per motivi fisici, ma su di lui si stanno facendo sempre più insistenti le sirene di mercato. A 32 anni Perin ha voglia di tornare a giocare con continuità , uno scenario che non potrebbe trovare in bianconero. Sulle sue tracce come riportato dal Corriere dello Sport si sono già fatti avanti Sassuolo (senza successo), Bologna e Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com