Le sneaker in estate sono l’alleato perfetto per chi cerca comfort senza rinunciare allo stile. Perfette con gonne, pantaloni e shorts, queste scarpe versatili si adattano a ogni occasione, dal casual all’elegante. Scopri cinque outfit di tendenza che uniscono praticità e raffinatezza, trasformando ogni look in un’espressione di moda fresca e funzionale. Ecco come abbinare le sneaker per un’estate all’insegna del buon gusto e della comodità.

D agli abiti leggeri ai pantaloni di raso, dalle minigonne plissé agli shorts. Le sneaker in estate possono essere le scarpe più comode e versatili. Ecco cinque outfit di tendenza che uniscono eleganza e praticità. Gonna lunga color ruggine Il contrasto più inaspettato della stagione: gonna lunga color ruggine e sneaker retrò in suede. Leggi anche › Sneaker d’estate? La moda le approva. 5 look per abbinarle senza errori Completo avorio Tonalità neutre e silhouette rilassate: un completo avorio con sneaker bianche. Stile college Blazer oversize check, minigonna in denim e sneaker iconiche. Una combo che mescola college e coolness. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Perfette con gonne, pantaloni e shorts, le sneaker in estate combinano eleganza e praticità. Ecco 5 outfit per abbinarle con stile

