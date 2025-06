Peredes dice addio alla Roma | pronto il ritorno al Boca

Dopo 11 anni dalla sua partenza, Leandro Paredes è pronto a tornare alle sue radici e riabbracciare il Boca Juniors. La sua avventura con la Roma sembra ormai giunta al termine, con una cifra di circa 3,5 milioni di euro che potrebbe sancire il passaggio ufficiale. Un ritorno che promette emozioni e nuovi traguardi: la prossima stagione vedrà finalmente il centrocampista vestire nuovamente la maglia del suo club di cuore, portando con sé tutta l’esperienza accumulata in Europa.

Sembrerebbe che le strade tra Paredes e la Roma siano destinate a dividersi per sempre. Il centrocampista, secondo i media, è sempre più sicuro di voler tornare al Boca Juniors, dopo 11 anni dal suo addio. Per la cessione si parla di una cifra che si aggira intorno ai 3.5 milioni di euro. Già pronto un contratto triennale da 2 milioni di euro a stagione. L'accordo (quasi) definitivo. Dopo 11 anni dalla sua partenza, Leandro Paredes è pronto a tornare a casa e a vestire nuovamente la maglia del Boca Juniors. Già negli ultimi mesi non aveva nascosto il desiderio di rientrare in Argentina, con dichiarazioni che lasciavano pochi dubbi: "Sono sempre vicino.

In questa notizia si parla di: addio - roma - boca - peredes

