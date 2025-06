Perde l’orientamento sul Ciapa Liscia recuperata una 42enne

Perdere l’orientamento in montagna può capitare a chiunque, ma la prontezza di intervento può fare la differenza. Nel pomeriggio del 19 giugno, volontari del Soccorso Alpino sono intervenuti sul Monte Ciapa Liscia per aiutare una donna di 42 anni smarritasi durante un’escursione. Grazie alla collaborazione tra soccorritori e centrale operativa, la signora è stata rapidamente ritrovata e messa in sicurezza, dimostrando ancora una volta il valore dell’unione e della preparazione in situazioni di emergenza.

Nel pomeriggio del 19 giugno i volontari del soccorso alpino stazione monte Alfeo sono stati chiamati dalla Centrale Operativa del 118 per una signora che aveva smarrito il sentiero sul monte Ciapa Liscia nel comune di Ferriere. La donna, non riuscendo più ad orientarsi, ha chiamato i vigili del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Perde l’orientamento sul Ciapa Liscia, recuperata una 42enne

