Perde il lavoro dopo l' accusa di occupazione abusiva ma il tribunale gli dà ragione | reintegrato

Perde il lavoro dopo l’accusa di occupazione abusiva, ma il tribunale gli dà ragione e lo reintegra. Un punto a favore per Gianluca Scigliano, il giovane accusato di occupazione abusiva riguardo alle irregolarità riscontrate nell’abitazione di Montepiselli, dove è nato e cresciuto. Un’accusa che aveva compromesso la sua carriera, nonostante avesse superato con successo il concorso nella Guardia di Finanza. Ma ora, finalmente, la verità emerge, restituendo a Gianluca la dignità e le opportunità che merita.

Un punto a favore per Gianluca Scigliano, il giovane accusato di occupazione abusiva per le irregolarità riscontrare nell'abitazione di Montepiselli dove è nato e cresciuto. Un'accusa che gli aveva fatto perdere il lavoro nonostante il superamento del concorso nella Guardia di Finanza.

