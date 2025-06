Perde il controllo dello scooter e si scontra con un’auto | ennesima tragedia della strada Muore a 23 anni Il drammatico schianto Lungotevere Flaminio a Roma

Una tragedia scuote Roma: una giovane di 23 anni perde la vita in un drammatico schianto sul Lungotevere Flaminio. Un incidente che riaccende il dolore e la preoccupazione sulla sicurezza stradale, anche nei luoghi più trafficati e simbolici della città . Un altro tragico esempio delle conseguenze devastanti della perdita di controllo al volante.

Un tragico incidente ha scosso la capitale giovedì 19 giugno, quando una ragazza di 22 anni ha perso la vita dopo uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un furgoncino. Il sinistro si è verificato intorno alle 12:00 sul Lungotevere Flaminio, uno dei punti nevralgici della città . Nonostante i tempestivi interventi dei soccorsi, la giovane non è riuscita a sopravvivere. La dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava su uno scooter Yamaha X-Max, condotto da una 23enne, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è scontrata con un Volkswagen Caddy, alla cui guida c'era un 28enne.

