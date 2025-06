Percorsi sostegno per tre anni di servizio e titolo estero ancora fermi | Università pronte ma perché i corsi non sono ancora partiti?

I percorsi di sostegno per docenti con tre anni di servizio e titoli esteri riconosciuti rappresentano un'opportunità cruciale per rafforzare il sistema educativo italiano. Tuttavia, a distanza di mesi dalla pubblicazione dei decreti attuativi, i corsi ancora non sono partiti, lasciando in attesa università e candidati. La domanda che tutti si pongono è: quando partiranno effettivamente questi percorsi e quali saranno le prossime mosse del Ministero?

I percorsi di specializzazione sul sostegno destinati ai docenti con tre anni di servizio e a quelli con titolo estero riconoscibile sono previsti dal DL 712024 e devono concludersi entro dicembre 2025. Nonostante i decreti attuativi siano stati pubblicati ad aprile, i corsi non sono ancora partiti. Università e candidati attendono risposte dal Ministero

Come accedere al TFA sostegno 2025 e ai percorsi INDIRE - Nel 2025, gli aspiranti insegnanti di sostegno possono accedere a due importanti percorsi formativi: il X ciclo del TFA, gestito dalle università, e i nuovi corsi straordinari di INDIRE.

