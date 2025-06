Perché Salvini è stato assolto nel caso Open Arms le motivazioni spiegate dai giudici

Matteo Salvini: assolto nel caso Open Arms. I giudici hanno spiegato che l'Italia non aveva l'obbligo di intervenire, in quanto la responsabilità era della Spagna. La decisione di non consentire lo sbarco di 147 persone per 19 giorni non costituisce reato, secondo le motivazioni depositate oggi. Un pronunciamento che chiarisce i limiti delle competenze e le responsabilità in politica migratoria. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Matteo Salvini è stato assolto nel processo Open Arms principalmente perché occuparsi della nave Ong non era dovere dell'Italia, ma della Spagna. Il governo non aveva nessun obbligo di concedere un porto sicuro, quindi non fu un reato impedire a 147 persone di sbarcare per 19 giorni. È uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza depositate oggi, a circa sei mesi dall'assoluzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

