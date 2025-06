Perché Luis Enrique ha voluto trasformare il Mondiale per Club in un villaggio vacanze per il PSG

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha deciso di rivoluzionare l’approccio al Mondiale per Club, trasformando la trasferta americana in un’esperienza più rilassata e meno stressante. Con allenamenti mattutini e libertà totale nel resto della giornata, il tecnico spagnolo punta a creare un equilibrio tra concentrazione e benessere. Una strategia che potrebbe fare la differenza sul campo e cambiare le regole del gioco. Continua a leggere.

