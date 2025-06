Perché lamentarsi? Stia zitto e guidi Non so perché nessuno glielo dica | l’attacco di Valsecchi a Leclerc

Perché lamentarsi e non semplicemente mettere il turbo in pista? La frustrazione di Hamilton e Leclerc diventa palpabile, mentre l’attacco di Valsecchi a Leclerc alza il livello di tensione. In un mondo dove le emozioni esplodono sotto il casco, forse è ora che i piloti trovino la forza di guardare avanti e dimostrare il proprio valore, perché alla fine, le critiche sono solo sfide da superare per emergere più forti.

Altra stagione, altra annata no per la Ferrari. E la frustrazione dei due piloti – Lewis Hamilton e Charles Leclerc – è palese, al punto che soprattutto il britannico si è lasciato andare a dichiarazioni forti. A finire però tra le critiche è stato Leclerc dopo il Gran Premio del Canada. Il pilota monegasco della Ferrari è stato infatti attaccato da Davide Valsecchi, ex pilota ed ex Sky Sport. Il motivo? Secondo Valsecchi, Leclerc dovrebbe “ lamentarsi meno e pensare a guidare di più”. Intervenuto al podcast F1 Nation, l’ex pilota ha parlato dell’ultimo weekend di Leclerc, spiegando che il monegasco ha effetti negativi sulla scuderia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Perché lamentarsi? Stia zitto e guidi. Non so perché nessuno glielo dica”: l’attacco di Valsecchi a Leclerc

