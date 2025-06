Perché Italia viva si asterrà sulla riforma Nordio Parla Ivan Scalfarotto

In un panorama politico spesso diviso, Italia Viva si distingue per un approccio chiaro e responsabile. Ivan Scalfarotto spiega perché il partito si astiene sulla riforma Nordio: un sostegno ai principi di separazione delle carriere, ma con riserve sul modo in cui il governo li ha interpretati. Un dibattito accessibile a pochi? Non più, perché la trasparenza è il primo passo verso decisioni più giuste.

“Noi di Italia viva siamo favorevoli alla separazione delle carriere, ma siamo contrari a come questo principio è stato declinato dal governo. Siamo talmente favorevoli al principi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “Perché Italia viva si asterrà sulla riforma Nordio”. Parla Ivan Scalfarotto

In questa notizia si parla di: italia - viva - asterrà - riforma

Roma e Milano: manifestazioni di Pd, M5S, Avs, Azione e Italia Viva per Gaza e contro l’antisemitismo - A Roma e Milano, il caldo clima di solidarietà si fa sentire con le manifestazioni del PD, M5S, AVS, Azione e Italia Viva, uniti per Gaza e contro l'antisemitismo.

“Perché Italia viva si asterrà sulla riforma Nordio”. Parla Ivan Scalfarotto; Che cosa prevede l’accordo sulla riforma del Csm e della magistratura; La situazione del 19 gennaio sulla crisi di governo.