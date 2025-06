Perché in Iran non c’è una leadership alternativa agli ayatollah

Perché in Iran non si afferma una leadership alternativa agli ayatollah? È un interrogativo che spesso resta senza risposta, rivelando le complesse dinamiche di un paese dove l’opposizione organizzata è quasi assente. Le rivolte degli ultimi decenni ne sono la prova, eppure le ragioni profonde di questa mancanza sono ancora poco esplorate. Comprendere queste radici è fondamentale per valutare le future evoluzioni del regime e le possibilità di cambiamento.

È quasi un luogo comune valutare l’assenza di un’opposizione organizzata e di una leadership politica antiregime in Iran. Una valutazione di cui si è avuta conferma durante tutte le fiammate contro il regime della piazza iraniana dal 1999 in poi, ultima quella del grande movimento “Donna, vita, libertà” del 2022. Nessuno spiega però le ragioni profonde di questa assenza, rilevantissima nel momento in cui la radicalità dell’intervento militare israeliano e soprattutto la penetrazione del Mossad nei più reconditi gangli decisionali del Pasdaran – tutti colpiti ed eliminati – pare rendere possibile una ripresa da qui all’autunno di un massiccio movimento di protesta o addirittura la concretizzazione dell’obiettivo indicato da Benjamin Netanyahu: un regime change a Teheran. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Perché in Iran non c’è una leadership alternativa agli ayatollah

