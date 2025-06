Perché il principe Harry ha accettato che le foto di Archie e Lilibet vengano pubblicate sui social

Perché il principe Harry ha deciso di condividere le immagini di Archie e Lilibet sui social? In un’epoca in cui la privacy regna sovrana, questa scelta rivela molto di più di una semplice voglia di condivisione. Harry ha scelto di aprire una finestra sulla sua famiglia, dimostrando che anche tra protocollo e riservatezza, l’amore e la volontà di essere vicini ai propri cari prevalgono. Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Avete notato che Archie e Lilibet stanno apparendo sempre più spesso sui social? Non si tratta di un caso ma di una precisa volontà di Harry: ecco perché ha accettato che i figli vengano mostrati su Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: harry - accettato - archie - lilibet

