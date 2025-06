Perché il carabiniere che uccise l’uomo armato di coltello va verso l’archiviazione | il video

Il caso del carabiniere che ha sparato a un uomo armato di coltello sta facendo discutere, ma presto potrebbe essere archiviato. Un nuovo video, diffuso sui social, mostra i momenti dell’intervento a Villa Verucchio e potrebbe essere decisivo per chiarire la dinamica. La giustizia valuta attentamente gli eventi: è arrivato il momento di fare luce sulla verità .

Rimini, 19 giugno 2025 – Ha iniziato a circolare in queste ore sui social, rilanciato dalla pagina Facebook “Police Activity Italia 2.0”, un video decisivo che documenta i drammatici momenti dell’ accoltellamento avvenuto a Villa Verucchio durante la notte di Capodanno. Le immagini, girate da una delle persone presenti nella notte di Capodanno, mostrano l’intervento del comandante dei carabinieri di Villa Verucchio, Luciano Masini, nel tentativo di fermare Muhammad Sitta, il giovane di egiziano che aveva seminato il panico con un coltello e che è stato ucciso da un colpo sparato dalla pistola del militare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - PerchĂ© il carabiniere che uccise l’uomo armato di coltello va verso l’archiviazione: il video

"Agì correttamente", chiesta l'archiviazione per il carabiniere che sparò e uccise Muhammad Sitta la notte di capodanno - Nel cuore della notte di Capodanno, la tensione tra sicurezza e emergenza ha raggiunto il suo apice. La decisione del maresciallo Armando Masini di usare la forza letale per fermare Muhammad Sitta, responsabile di gravissimi atti di violenza, è stata giudicata corretta dalla Procura.

Il maresciallo Luciano Masini non ebbe scelta quando sparò e uccise un giovane la notte di Capodanno a Villa Verucchio: per questo la Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto al gip l'archiviazione dell'indagine a carico del carabiniere.

Carabiniere sparò e uccise un giovane: «Aveva un coltello, urlava in arabo e mi guardava con odio». Chiesta l'archiviazione

Carabiniere sparò e uccise 23enne che seminava il panico a Capodanno: chiesta archiviazione per maresciallo Luciano Masini