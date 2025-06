Perché i poliziotti inglesi si chiamano Bobby? Il motivo è politico

Perché i poliziotti inglesi sono chiamati "bobby"? Questo termine affettuoso e familiare ha radici profonde nel XIX secolo, quando il povero e rispettabile Sir Robert Peel, fondatore della moderna polizia di Londra, diede il nome al corpo di polizia. Il suo impegno per la sicurezza pubblica ha lasciato un segno indelebile, rendendo "bobby" un appellativo ancora oggi usato con affetto. Ma scopriamo insieme come questa tradizione si è mantenuta nel tempo, attraversando secoli di storia e innovazione.

Passeggiando per le strade di Londra, tra le insegne dei pub e i taxi neri, può capitare di incrociare un agente in uniforme pronto a dare indicazioni e aiutare. La cosa più curiosa, però, è il modo in cui viene chiamato: Bobby. Un nome che suona quasi affettuoso, familiare. Ma da dove viene? E perché è ancora oggi così diffuso, nonostante l'evoluzione delle forze dell'ordine? Il termine Bobby nasce nei primi decenni dell'Ottocento, quando l'Inghilterra affronta un profondo cambiamento sociale dovuto alla rivoluzione industriale. Londra, in particolare, cresceva a ritmi impressionanti, diventando sempre più affollata, caotica e difficile da controllare.