Perché i nidi di tartarughe marine non vanno mai spostati | dove si trovano e cosa fare quando ne vedi uno

Le tartarughe marine, tra cui la Caretta caretta, sono protagoniste di un fenomeno di nidificazione affascinante ma delicato, soprattutto nelle coste italiane del Sud. Se ti imbatti in un nido, ricorda: non toccarlo o spostarlo, poiché ogni intervento rischia di compromettere la vita dei piccoli. La cosa più importante è rispettare il loro ciclo naturale e avvisare le autorità competenti per garantirne la tutela. Continua a leggere per scoprire come contribuire alla loro protezione.

Le tartarughe marine Caretta caretta nidificano anche in Italia, soprattutto nelle regioni del Sud. I nidi non vanno mai toccati o spostati: ogni intervento può danneggiarli e compromettere la sopravvivenza dei piccoli al suo interno. Se ne trovi uno, non avvicinarti e avvisa subito le autorità competenti per proteggerlo correttamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nidi - tartarughe - marine - vanno

In Sicilia tre nuovi nidi di tartarughe marine - In Sicilia, i volontari del WWF hanno scoperto e tutelato tre nuovi nidi di tartarughe marine. I nidi sono stati trovati sulle spiagge di Fontane Bianche, Sampieri e un'altra località , contribuendo alla salvaguardia di queste specie rare.

NIDIFICAZIONE TARTARUGHE MARINE Intervista a Piero Carlino, direttore del Centro Recupero Tartarughe Marine - Museo di Calimera #tartarughemarine #nidi #salento #puglia #spiagge #natura #animali #calimera #ugento #salve Vai su Facebook

Le tartarughe marine cambiano rotta: boom di nidi nel Mediterraneo occidentale (a causa del riscaldamento globale) Vai su X

Perché i nidi di tartarughe marine non vanno mai spostati: dove si trovano e cosa fare quando ne vedi uno; Tartarughe marine, ecco il primo nido della stagione; Tartarughe marine: 601 nidi, una stagione senza precedenti!.

Punta Prosciutto, scoperto un nido di tartaruga marina sulla spiaggia: al via il monitoraggio - A dare l’allarme è stata una turista che, ieri sera, ha avuto la fortuna di assistere e riprendere una tartaruga durante la deposizione delle uova sulla battigia ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Il primo nido di tartaruga marina del 2025 nella Toscana settentrionale: la scoperta a Poveromo - La scelta di una zona così a nord della costa potrebbere essere collegata ai cambiamenti climatici e al riscaldamento delle acque. Riporta intoscana.it