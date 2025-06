Per molti le vacanze portano disconnessione e libertà ma per altri significano vuoto silenzio e solitudine L' organizzazione presenta i dati dell’ultimo anno e accende i riflettori sul rischio che le vacanze estive comportano per chi vive in condizioni di fragilità psicologica ed emotiva

un momento in cui la vulnerabilità emerge con maggiore intensità, richiedendo attenzione e supporto urgente. È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare i servizi di assistenza per chi affronta questa difficile realtà, affinché nessuno si senta abbandonato nel silenzio dell’estate.

L ’estate, se per la maggior parte delle persone è la stagione della leggerezza e della condivisione, per chi vive condizioni di fragilità psicologica o emotiva può, invece, trasformarsi in un tempo sospeso e difficile da attraversare. La solitudine, infatti, che durante l’anno può essere attenuata dalla routine, dalle relazioni quotidiane e dalle occupazioni lavorative, in questo periodo, invece, tende inevitabilmente ad amplificarsi. È proprio in questo scenario che si inserisce l’impegno quotidiano di Telefono Amico Italia, organizzazione di volontariato che da anni si prende cura di chi non ha nessuno con cui parlare. 🔗 Leggi su Iodonna.it