Per l’ex tecnico nerazzurro 1-1 all’esordio | Pago un prezzo ma è nulla rispetto al bene ricevuto all’Inter Inzaghi ferma il Real | Al-Hilal il top

L'esordio di Inzaghi sulla panchina dell'Inter non è stato senza tensioni, ma la sua determinazione a rafforzare il legame con i tifosi e a mostrare il valore della squadra resta in primo piano. Nonostante le sfide e le polemiche, la volontà di lasciare il segno nel Mondiale per club si fa sentire forte e chiara. La missione dell’allenatore nerazzurro ora è dimostrare che il vero obiettivo è…

La preoccupazione sembra più quella di ben figurare davanti ai nuovi tifosi, che non evitare di creare malumori presso i vecchi. Simone Inzaghi approccia così il Mondiale per club, poche ore prima dell'esordio con l'Al -Hilal contro il Real Madrid (1-1 con reti di Gonzalo Garcia, Ruben Neves su rigore e un penalty parato da Bounou a Valverde nel finale). "Ho lasciato la mia zona di comfort all'Inter, non c'era altra squadra che avrei voluto allenare se non l'Al-Hilal", dice dipingendo il ricco ambiente in cui si è tuffato come fosse la blasonata realtà che ancora non è, nonostante qualche grande nome in rosa.