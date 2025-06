Per il mio bene | trama e cast del film in onda su Sky Cinema Uno

per il mio bene, in onda su Sky Cinema Uno, ci immergiamo in un intenso dramma che svela le sfaccettature più profonde dell’animo umano. Diretto da Mimmo Verdesca, il film esplora temi di identità, segreti e relazioni familiari, con un cast talentuoso che dà vita a personaggi complessi e coinvolgenti. Di seguito, vengono svelati dettagli sulla trama e i protagonisti di questa potente pellicola italiana che promette di lasciare il pubblico senza fiato.

Il cinema italiano continua a esplorare tematiche profonde e coinvolgenti attraverso produzioni che affrontano questioni di identità, relazioni familiari e segreti nascosti. Tra le novità del 2024 si distingue il film Per il mio bene, un dramma diretto da Mimmo Verdesca, che racconta la vicenda di una donna alle prese con una diagnosi sconvolgente e un segreto sulle sue origini che cambierà radicalmente la sua vita. Di seguito, vengono analizzati i dettagli principali della produzione, dal cast alla location, fino alla trama. regia, produzione e interpreti principali del film Per il mio bene. regista, sceneggiatura e produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Per il mio bene: trama e cast del film in onda su Sky Cinema Uno

