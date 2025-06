Per il controllo del mezzo e finisce fuori strada motociclista in codice rosso

Per il controllo del mezzo, un motociclista è finito fuori strada intorno alle 12 di oggi, 19 giugno, a Vigasio, e, in codice rosso, è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Borgo Trento con gravi lesioni. L'incidente è avvenuto mentre percorreva via Forette, quando ha perso il controllo del mezzo e ha finito la corsa fuori dalla carreggiata. Le indagini per chiarire le cause sono in corso.

