Per i piccoli pazienti dell' Oncoematologia Pediatrica arriva anche la scuola in ospedale | Così ritrovano la normalità

Per i piccoli pazienti dell’oncoematologia pediatrica arriva anche la scuola in ospedale, un conforto che permette loro di ritrovare la normalità e tornare a sognare. Mercoledì sera, al Grand Hotel di Rimini, si è svolta l’edizione 2025 dell’evento di solidarietà promosso dalla onlus “Il Germoglio” a favore dei progetti dell’Ausl Romagna, per sostenere il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini. Un’iniziativa che dimostra come la solidarietà possa fare la differenza.

Si è svolta mercoledì sera al Grand Hotel di Rimini l’edizione 2025 dell’annuale evento di solidarietà promosso della onlus cesenate “Il Germoglio” a favore dei progetti dell'Ausl Romagna volti a sostenere il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Infermi di Rimini. ' stata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Per i piccoli pazienti dell'Oncoematologia Pediatrica arriva anche la scuola in ospedale: "Così ritrovano la normalità"

In questa notizia si parla di: oncoematologia - pediatrica - ospedale - pazienti

La generosità di Riccardo, devolve i doni ricevuti per la Comunione ai bambini dell’Oncoematologia Pediatrica - Riccardo, un bambino modenese, ha deciso di devolvere il dono ricevuto in occasione della Prima Comunione ai bambini dell’oncoematologia pediatrica.

All'Olimpico i pazienti di oncologia pediatrica per Lazio-Lecce; I vigili del fuoco portano la Pasqua ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia Pediatrica; Oncoematologia pediatrica, primo trapianto di microbiota pediatrico eseguito “in trasferta” su un bimbo che non poteva essere trasportato.

In gara anche medici pazienti e volontari per la salute dei bimbi - Resegone diventa una gara di solidarietà per sensibilizzare partecipanti e pubblico sulla salute dei bambini. Segnala msn.com

Cesena, da “Germoglio Onlus” 130mila euro per l’Oncoematologia Pediatrica di Rimini - Gallery - Si è svolta ieri sera presso il Grand Hotel di Rimini l’edizione 2025 dell’annuale evento di solidarietà promosso da “Il Germoglio Onlus” di Cesena a ... Secondo corriereromagna.it