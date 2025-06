Per i giornali della destra Giorgia Meloni sarà decisiva per la tregua a Gaza

In un panorama mediatico spesso polarizzato, i giornali di destra celebrano Giorgia Meloni come protagonista indiscussa delle dinamiche internazionali, soprattutto sulla crisi di Gaza. Ma quanto c’è di vero nelle sue azioni e decisioni? La realtà si scontra con la narrazione ufficiale, lasciando spazio a dubbi e riflessioni. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa rappresentazione e quale effetto abbia sulla scena globale. Continua a leggere.

La differenza tra il modo in cui i giornali raccontano le gesta eroiche di Giorgia Meloni e la sua reale incidenza sulla scena internazionale è semplicemente imbarazzante. Su Gaza e G7, poi, si sfiora il ridicolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

