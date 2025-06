Per guadagnare credibilità faccio più fatica perché donna Le relazioni? Dal punto di vista femminile meno libertà da quello maschile forse troppa | così Annalisa

Annalisa torna sulla scena con "Maschio", brano che potrebbe diventare il tormentone dell’estate 2025. Tra riflessioni profonde e provocazioni, la cantautrice affronta temi di relazioni, libertà e emozioni, svelando un lato nascosto e autentico del mondo maschile e femminile. La sua sincerità e il coraggio di mettere in discussione stereotipi fanno di questa canzone una vera rivelazione. È il momento di scoprire cosa si nasconde dietro queste parole...

" Ma te lo giuro su Maria, l'amore cieco è una teoria. Non parli mai di gelosia ma io, lo so. Anche un maschio a volte piange ". È uno dei versi chiave del brano "Maschio" di Annalisa, tra i candidati a diventare il tormentone dell'estate 2025. La cantautrice a Il Corriere della Sera intanto ha messo le mani avanti sulla citazione di Maria e di Gesù nel brano: "Ho percepito più affetto che critiche. La gente ha capito. C'è un po' di provocazione ma c'è rispetto in questo testo. La mia religione è credere nel bene, comportarsi bene nei confronti degli altri". Poi sul brano ha continuato: " La frase centrale della canzone è proprio 'se fossi maschio cosa farei'.

