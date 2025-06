Per girare tranquilla le scene di nudo nella sua nuova serie tv Dove Cameron è stata aiutata da queste parole del fidanzato Damiano David

Per girare con serenità le delicate scene di nudo nella sua nuova serie tv, Dove Cameron ha trovato un prezioso alleato nel suo fidanzato Damiano David. Il pragmatismo italiano ha trionfato sulla titubanza americana, e la forza del sostegno di Damiano ha aiutato l'attrice a superare la vergogna, dimostrando quanto il supporto emotivo possa fare la differenza nei momenti più difficili. E tutto questo rivela ancora una volta che...

Il pragmatismo italiano vince sulla titubanza americana. Se Dove Cameron è riuscita a girare delle scene di nudo nella sua prossima serie tv, il thriller erotico, 56 days, è tutto merito del suo fidanzato, Damiano David. È la stessa attrice e cantante a raccontare, in un'intervista alla rivista statunitense Nylon, quando il compagno, cantante dei Måneskin, sia stato essenziale nel farle superare la vergogna che provava per il suo corpo. E tutto grazie a una gita la mare in Italia. Cosa intende Dove Cameron quando parla di purezza. È colpa del suo passato a Disney Channel, spiega Cameron, se accettare un ruolo che richiedeva delle scene di nudo la rendeva così nervosa da volersi tirare indietro.

