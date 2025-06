Per Francesco Milleri 226mila euro di dividendi | ed Essilux fa spesa in Malesia

Per Francesco Milleri, presidente e AD di Essilux, i dividendi da 226mila euro rappresentano un traguardo importante, mentre la multinazionale fa spesa in Malesia. I risultati del bilancio 2024 della Milleri srl, la cassaforte creata dal manager, rivelano come questi investimenti comincino a dare frutti concreti. È un segnale chiaro di una strategia che mira a consolidare il potere globale di Essilux, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione nel settore dell’occhialeria.

