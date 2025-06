Pellezzano tutto pronto a Coperchia per il Tiro al Caciocavallo

Pellezzano si appresta a vivere un'altra emozionante giornata di tradizione e divertimento con il Tiro al Caciocavallo, l’appuntamento annuale che raduna tutta la comunità di Coperchia. Un evento che unisce passione, cultura e allegria, attirando visitatori da ogni angolo del territorio. Preparativi finali in corso: non mancate all’appuntamento di domenica 22 giugno 2025, per vivere insieme una giornata indimenticabile all’insegna della tradizione locale!

Un appuntamento consueto con la tradizione e la cultura del territorio di Pellezzano, che la comunità ogni anno vive con grande attesa e partecipazione. È il famoso “Tiro al Caciocavallo e alla sagoma fissa del cinghiale”, che si terrà domenica 22 giugno 2025, dalle ore 9:00 alle 19:00, presso la Cava di pietre in via Crovito, alla frazione Coperchia di Pellezzano. L’evento è organizzato dall’ Associazione “San Nicola” di Coperchia, con il patrocinio del Comune di Pellezzano, in collaborazione con il Circolo dei Cacciatori di Coperchia. “Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento all’Associazione San Nicola – ha dichiarato il Sindaco Francesco Morra – che in collaborazione con il Circolo dei Cacciatori di Coperchia, con dedizione e impegno, organizzano eventi come questo per mantenere vive le tradizioni locali e onorare la memoria di Lorenzo Napoli, un caro amico prematuramente scomparso, nonché cacciatore e campione al tiro”. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pellezzano, tutto pronto a Coperchia per il Tiro al Caciocavallo

In questa notizia si parla di: pellezzano - coperchia - tiro - caciocavallo

Tutto pronto a coperchia per il tiro al caciocavallo e alla sagoma fissa del cinghiale Vai su Facebook

Pellezzano, tutto pronto a Coperchia per il Tiro al Caciocavallo; A Pellezzano torna il “Tiro al Caciocavallo”; Pellezzano, nuova edizione de Il Tiro Al Caciocavallo E Al Cinghiale Corrente.

Tutto pronto a coperchia per il tiro al caciocavallo e alla sagoma fissa del cinghiale - StampaUn appuntamento consueto con la tradizione e la cultura del territorio di Pellezzano, che la Comunità ogni anno vive con grande attesa e partecipazione. Come scrive salernonotizie.it

Pellezzano, nuova edizione de “Il Tiro Al Caciocavallo E Al Cinghiale Corrente” - Il comitato festa di Pellezzano ha organizzato l'edizione 2023 del "Tiro Al Caciocavallo". Riporta zon.it