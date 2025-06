Pellezzano torna il Tiro al Caciocavallo e alla sagoma del cinghiale

Pellezzano riaccende i falò della tradizione con il tanto atteso Tiro al Caciocavallo e alla sagoma del cinghiale, un evento che unisce divertimento, competizione e spirito comunitario. Domenica 22 giugno, dalle 9:00 alle 19:00, presso la cava di pietre in via Crovito, la frazione di Coperchia diventerà il palcoscenico di questa emozionante festa organizzata dall’Associazione San Nicola. Un’occasione da non perdere per vivere un’estate all’insegna delle radici più autentiche!

