Pellezzano riapre il campo sportivo | presenti Avagliano e Morra

Pellezzano riapre il suo storico campo sportivo, un punto di riferimento nel cuore del paese, con una nuova calda atmosfera e un’erba sintetica all’avanguardia. L’evento, in programma il 19 giugno alle ore 20, sarà un momento speciale di festa e comunità, alla presenza di illustri ospiti come il sindaco Francesco Morra e l’assessore Vito Mona. Un’occasione da non perdere per riscoprire lo spirito sportivo e rafforzare i legami tra cittadini...

Riapre il campo sportivo nel cuore di Pellezzano, vicino Piazza Di Vittorio. Per la struttura il rifacimento in erba sintetica. Il giorno 19 giugno alle ore 20 sarà inaugurato alla presenza del sindaco Francesco Morra, del vice sindaco Michele Murino, dell’assessore ai lavori pubblici Vito Mona. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Pellezzano, riapre il campo sportivo: presenti Avagliano e Morra

