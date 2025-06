Pellezzano la compagna Movimento Danza omaggia Giacomo Puccini

Pellezzano si anima con un evento imperdibile della rassegna “Incontri” 2025, organizzata dall’Associazione Campania Danza e diretta da Antonella Iannone. Domenica 22 giugno, l’Eremo dello Spirito Santo a Pellezzano (Salerno) ospiterà un doppio appuntamento che celebra l’arte e la musica, culminando in una coreografia dedicata a Giacomo Puccini. Un’occasione unica per immergersi nella bellezza e nella passione della danza e dell’opera. Non mancate!

Salerno. Ancora un evento da non perdere della rassegna " Incontri " 2025 organizzata dall'Associazione Campania Danza, firmata alla direzione artistica da Antonella Iannone. Domenica 22 giugno, nella suggestiva cornice dell'Eremo dello Spirito Santo, a Pellezzano (Salerno), ci sarà un doppio appuntamento. Alle ore 10.30 percorso artistico a cura di Campania Danza e DanzAmì. Alle ore 11.00, invece, coreografia dedicata a Giacomo Puccini nel centenario della morte. Sarà la Compagnia Movimento Danza a rendere omaggio al grande compositore con "Puccini's Stories – Choreographic Keywords ", Concept e Coreografia Gabriella Stazio.

