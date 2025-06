Pellegatti su Musah-Napoli | Trattativa saltata Sondaggio del West Ham

Carlo Pellegatti analizza l’ultima sorprendente svolta di mercato: la trattativa tra Musah e il Napoli si è improvvisamente fermata, mentre il West Ham si è fatto avanti sondando il terreno per il talento del Milan. Una situazione che scuote il calcio italiano e internazionale, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi. Ma cosa c’è dietro questa svolta? Scopriamolo insieme.

Carlo Pellegatti ha parlato della trattativa saltata tra Musah e il Napoli, col West Ham che ha sondato per il giocatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti su Musah-Napoli: “Trattativa saltata. Sondaggio del West Ham”

In questa notizia si parla di: pellegatti - musah - napoli - trattativa

Pellegatti: “Musah al Napoli? Ecco perché Conte va matto per lui” - Il talento di Yunus Musah sta catturando l’attenzione del Napoli, ma perché proprio questa squadra e il suo allenatore Antonio Conte sono così attratti da lui? Carlo Pellegatti svela i motivi che rendono il giovane americano un elemento intrigante per il progetto partenopeo, e come le sue qualità potrebbero fare la differenza.

Il Milan ha avviato una trattativa concreta per riportare Federico Chiesa in Italia dopo una stagione difficile al Liverpool. Igli Tare, nuovo direttore sportivo rossonero, ha incontrato l’agente Fali Ramadani per discutere un possibile prestito con diritto di riscatto fis Vai su Facebook

Pellegatti: “Musah-Napoli a rischio, il Milan avrebbe chiesto 27-30 milioni”; Musah al Napoli si complica? Il giornalista fa chiarezza; Pellegatti | Musah-Napoli a rischio il Milan avrebbe chiesto 27-30 milioni.

Musah-Napoli, possibile svolta: il nuovo elemento che può sbloccare la trattativa - La delicata trattativa tra Milan e Napoli per Yunus Musah: i dettagli e le implicazioni del possibile trasferimento. Scrive msn.com

Napoli-Milan, contatto per Musah: accordo lontano - Yunus Musah ha già dato la sua parola al Napoli, entusiasta della stima del club e di un allenatore del calibro di. Segnala msn.com