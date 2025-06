Pedalate nella natura super ospiti e la meraviglia di Livigno | nasce Above the Bike Experience

Preparati a vivere un’avventura indimenticabile nel cuore delle Alpi! Dal 20 al 22 giugno, Above the Bike Experience trasforma Livigno nel paradiso degli appassionati di mountain bike, offrendo test, uscite guidate e incontri con grandi ospiti. Un’occasione unica per pedalare tra paesaggi mozzafiato e immergersi nella natura più autentica del “piccolo Tibet italiano”. Non perdere questa straordinaria avventura: la tua prossima grande emozione ti aspetta!

Dal 20 al 22 giugno "il piccolo Tibet italiano" ospita la prima edizione dell'evento che porta la bici in luoghi fatti apposta per pedalare. Tre giorni di test, uscite guidate e grandi ospiti nel cuore delle Alpi.

