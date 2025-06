Pechino rompe, le banche pagano. Il soccorso ai costruttori di auto cinesi.

L’auto cinese vive momenti di grande turbolenza, tra aiuti statali e crisi di mercato. Pechino interviene a sostegno dei colossi dell’automotive, come BYD, per contenere il caos scatenato dall’eccesso di offerta e dalla concorrenza sfrenata. Un intervento deciso che potrebbe cambiare le regole del gioco nel settore, con ripercussioni anche sui consumatori e sui concessionari. La partita tra governo e industria sta appena iniziando…

Un soccorso, in piena regola. Le banche cinesi mettono una pezza per rimediare ai danni causati dallo stesso governo del Dragone. Ancora una volta è l’automotive il fronte caldo cinese. Da quando Pechino ha deciso di inondare Byd, il principale costruttore di auto elettriche dentro e fuori la Repubblica Popolare, il mercato delle quattro ruote è andato in frantumi: troppa offerta, prezzi crollati, concorrenza azzerata. E concessionari, che nella catena di montaggio sono il terminale della filiera, prossimi al fallimento perché costretti a vendere le auto a prezzi stracciati. Tutto questo è frutto di una politica industriale che ha voluto avvantaggiare un unico unicorno, Byd. 🔗 Leggi su Formiche.net