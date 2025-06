Pec degli amministratori Camera di commercio non prevede una scadenza al 30 giugno né sanzioni

La Camera di Commercio di Bergamo chiarisce che, contrariamente a quanto si pensa, non esiste una scadenza al 30 giugno per la comunicazione dell’indirizzo PEC personale degli amministratori. Questa assenza di termine implica che gli amministratori già in carica non sono soggetti a sanzioni in caso di omissione. Per un aggiornamento dettagliato e per evitare eventuali fraintendimenti, è sempre consigliabile consultare le fonti ufficiali.

Bergamo. La Camera di Commercio di Bergamo in merito alla presunta scadenza relativa all’obbligo per gli amministratori di società di comunicare un proprio indirizzo PEC personale al Registro delle Imprese, precisa che a oggi, non è prevista alcuna scadenza per questo adempimento da parte degli amministratori già in carica e pertanto non applicherà sanzioni in caso di mancata comunicazione. Secondo l’interpretazione del Conservatore del Registro delle imprese di Bergamo e dell’intero sistema camerale nazionale, l’art. 1 c. 860 della Legge 2072024 non ha previsto alcun termine per gli amministratori già in carica, che potranno effettuare l’invio di queste pratiche anche dopo il 30 giugno, se riterranno dovuta la comunicazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Pec degli amministratori, Camera di commercio non prevede una scadenza al 30 giugno né sanzioni

