PD Monreale | L’acqua è un diritto fondamentale controlli sui pozzi privati e pianificazione di interventi strutturali

La crisi idrica a Monreale sta raggiungendo livelli insostenibili, con riduzioni d’acqua e disservizi che colpiscono duramente i cittadini. Il PD locale denuncia la gestione problematica di AMAP e chiede interventi strutturali urgenti per tutelare un diritto fondamentale come l'acqua. È tempo di agire concretamente per garantire un approvvigionamento equo e sostenibile.

Il PD di Monreale denuncia la grave crisi idrica e la gestione AMAP. Riduzioni d'acqua e disservizi mettono in ginocchio i cittadini (Monrealelive.it).

