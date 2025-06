Pd critica il governo | costi centri estivi insostenibili per le famiglie

Ai centri estivi oggi può andare solo chi può permetterselo, lasciando molte famiglie in difficoltà e i bambini senza supporto durante le vacanze. Il governo, con oltre 100 decreti legge in poco tempo, sembra disinteressarsi di un tema cruciale e urgente: il benessere dei nostri figli e il sostegno alle famiglie. È ora di cambiare rotta e garantire soluzioni concrete a chi ne ha più bisogno.

"Abbiamo superato il record di 100 decreti legge e questo governo ignora un tema che riguarda milioni di famiglie: garantire supporto quando le scuole chiudono. Che fine fanno bambine e bambini? I costi dei centri estivi sono cresciuti e sono diventati un carico significativo per i bilanci familiari". Lo dice la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga in conferenza stampa del partito a Montecitorio. "Ai centri estivi oggi può andare solo chi può permetterselo - le fa eco Anna Ascani, vicepresidente della Camera - e i 60 milioni rimasti del fondo politiche per la famiglia, istituito da noi durante il Covid, sono stati scaricati sui Comuni: i posti non bastano e i tagli agli enti locali pesano anche su questo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pd critica il governo: costi centri estivi insostenibili per le famiglie

In questa notizia si parla di: centri - estivi - governo - costi

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione.

LE LAMPARE: Il Comune di Cariati ha rinunciato ai fondi stanziati dal Governo per i centri estivi https://www.cariatinet.it/le-lampare-il-comune-di-cariati-ha-rinunciato-ai-fondi-stanziati-dal-governo-per-i-centri-estivi/ Vai su Facebook

Pd critica il governo: costi centri estivi insostenibili per le famiglie; Avviso Finanziamento attività socio educative minori anno 2025; Fondo per i centri estivi: il Governo mette a disposizione 60 milioni di euro per le 19 Regioni Italiane.

Pd, sos centri estivi, servono più risorse e aiuti ai Comuini - "Abbiamo superato il record di 100 decreti legge e questo governo ignora un tema che riguarda milioni di famiglie: garantire supporto quando le scuole chiudono. Segnala ansa.it

Centri estivi, l’appello del Partito Democratico: “Servono più fondi e sostegno ai Comuni” - a fronte di oltre 100 decreti legge varati dall’attuale governo, non si affronta una questione che coinvolge milioni di famiglie. orizzontescuola.it scrive