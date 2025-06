Pd Biondi e la sua ricetta | Io riformista voglio unità Ma restano i veleni interni

In un panorama politico segnato da tensioni e divisioni, Marco Biondi si presenta come il riformista deciso a unire le anime del PD. Con coraggio e determinazione, propone una sintesi tra le diverse aree del partito per costruire un’alternativa credibile alla destra. La sua candidatura, sostenuta anche dalla sinistra del partito, rappresenta un passo importante verso un PD più coeso e forte. Ma quali saranno le sfide da affrontare per trasformare questa visione in realtà ?

"Sono un riformista, e lo rivendico, che si è messo a disposizione del partito per cercare di ricucire gli strappi e fare sintesi con l’area Schlein per costruire un nuovo Pd capace di mettere in campo un’offerta politica credibile e alternativa alla destra". Così Marco Biondi, candidato alla segreteria comunale dem motiva la sua scelta di candidarsi anche con il sostegno della sinistra del partito sfidando Mario Iannella (candidato dei riformisti) e, nelle acque tempestose del congresso, assicura che "è pronto fin da ora a riconoscere la legittimitĂ del vincitore, auspicando che si faccia altrettanto per costruire una proposta politica affidabile e unitaria". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pd, Biondi e la sua ricetta: "Io riformista, voglio unitĂ ". Ma restano i veleni interni

