pd ancona i circoli cittadini indicano per le regionali valeria mancinelli e michele brisighelli

I Circoli cittadini del Pd di Ancona si preparano alle imminenti regionali con entusiasmo e determinazione. Dopo aver indicato ufficialmente Valeria Mancinelli e Michele Brisighelli come i loro candidati di punta, il dibattito si anima con le segnalazioni di Susanna Dini e Andrea Vecchi, dimostrando un vivace coinvolgimento della comunità locale. La sfida elettorale si avvicina, e tra scelte condivise e discussioni aperte, il futuro politico della provincia si scrive ora passo dopo passo.

