payback ecco come il governo punta a disinnescare la nuova mina sulle imprese

Il Payback si conferma un tema caldo per le imprese italiane, con il governo deciso a disinnescare questa vera e propria mina. Dopo la recente sentenza del Tar del Lazio che ha confermato un ulteriore miliardo di costi, le aziende sono in bilico tra sopravvivenza e crisi finanziaria. E ora, l’obiettivo è trovare una soluzione definitiva: ecco come il governo punta a salvare le imprese da un futuro incerto.

Sul payback, il meccanismo che impone alle imprese che riforniscono la Pubblica amministrazione di dispositivi medici di concorrere al ripianamento dei disavanzi, il governo è pronto a intervenire ancora una volta, per salvare le imprese dall'ennesimo baratro. La posta in gioco è alta: dopo la recente sentenza del Tar del Lazio che, di fatto, ha confermato oltre un miliardo a carico delle imprese per il superamento del tetto di spesa nel periodo 2015-2018, al ministero dell'Economia si è aperto un tavolo con l'obiettivo di superare gradualmente una norma ritenuta ormai insostenibile, avviando immediatamente politiche di salvaguardia per le imprese, con particolare attenzione a quelle piccole e medie, le più colpite dalle compensazioni richieste.

