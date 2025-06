Paura per Mbappé è ricoverato in ospedale Il comunicato del Real Madrid

L'attenzione dei tifosi si concentra sul futuro del Real Madrid, dopo la notizia dell'infortunio di Mbappé durante la partita contro l'Al Hilal. Ricoverato in ospedale, l’attaccante francese sta ricevendo le cure necessarie, ma le sue condizioni sono ancora da valutare. Mentre si attendono aggiornamenti ufficiali, il club e i fan restano in ansia, sperando in una pronta ripresa di uno dei loro talenti più brillanti.

Assente nella gara di ieri contro l'Al Hilal, l'attaccante francese è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e le cure del caso.