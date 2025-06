Paura in via Pian di Rota finisce con l' auto in un fossato | 78enne all' ospedale

Paura in via Pian di Rota: un'auto condotta da un 78enne è finita in un fossato intorno alle 14.30 di oggi, giovedì 19 giugno. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei volontari della Svs e delle forze dell'ordine, il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale. Un episodio che ricorda quanto sia importante prestare attenzione alla strada e supportarsi a vicenda per garantire la sicurezza di tutti.

Paura in via Pian di Rota per una vettura, con alla guida un 78enne, che è finita in un fossato intorno alle 14.30 di oggi, giovedì 19 giugno. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a chiamare il numero unico delle emergenze che ha inviato sul posto i volontari della Svs e quelli della.

