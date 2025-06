Paura in via Galliani | grosso ramo si stacca dall' albero e crolla su auto in sosta

Una notte di paura a Foggia, quando un grosso ramo si è improvvisamente staccato da un albero in via Galliani, schiantandosi su un’auto parcheggiata. L’episodio, avvenuto intorno a mezzanotte vicino al Palazzetto dell’Arte, ha messo in allarme residenti e passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per mettere in sicurezza l’area e prevenire eventuali altri rischi, dimostrando ancora una volta quanto la sicurezza possa essere fragile e imprevedibile.

