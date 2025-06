Paura in via Galliani a Foggia | grosso ramo si stacca dall' albero e crolla su auto in sosta

Una notte di paura a Foggia, quando un grosso ramo si è staccato da un albero in via Galliani, schiantandosi su un'auto parcheggiata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio ha creato grande allarme tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni. La sicurezza degli alberi urbani resta una priorità da monitorare costantemente.

Paura in via Galliani, a Foggia, dove un grosso ramo si è staccato dall'albero colpendo un'auto in sosta. Il fatto è successo intorno alla mezzanotte di ieri, a pochi passi dal Palazzetto dell'Arte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Foggia e una pattuglia della polizia locale per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Paura in via Galliani, a Foggia: grosso ramo si stacca dall'albero e crolla su auto in sosta

