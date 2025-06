Paura al Tuscolano incendio in una palazzina | sette persone in ospedale

Un incendio improvviso nel cuore del quartiere Tuscolano scuote Roma, lasciando dietro di sé paure e feriti. Sette persone sono state trasportate in ospedale, tra cui l'inquilino coinvolto, fortunatamente non in pericolo di vita. La dinamica dell’incendio, ancora sotto indagine, evidenzia quanto possa essere fragile la calma urbana. Restiamo aggiornati per scoprire come si evolverà questa drammatica vicenda.

Roma, 19 giugno – Un incendio divampato oggi in un appartamento di via Filomusi Guelfi, nel quartiere Tuscolano, ha provocato il ferimento di sette persone, tutte trasportate in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite per cause accidentali. L’inquilino dell’abitazione coinvolta è stato trasferito in codice rosso, ma non risulta in pericolo di vita. Altri sei condomini, intossicati dal fumo, sono stati soccorsi: tre in codice giallo e tre in codice rosso, anche loro fuori pericolo. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, che è stato evacuato per precauzione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Paura al Tuscolano, incendio in una palazzina: sette persone in ospedale

