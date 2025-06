Paura a Rho | il terreno cede e una gru alta 30 metri si abbatte su 2 veicoli parcheggiati Poteva essere una tragedia

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l’accaduto ha sollevato molte preoccupazioni sulla sicurezza nei cantieri di Rho. La Polizia Locale ha immediatamente avviato indagini e messo in sicurezza l’area, sottolineando l’importanza di controlli rigorosi per prevenire tragedie simili. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale garantire standard elevati di sicurezza in ogni intervento edilizio.

La Polizia Locale di Rho è intervenuta questa mattina, 19 giugno 2025, in via Trecate, poco lontano dal centro sportivo Molinello, in seguito a un singolare incidente: il terreno su cui era posata una enorme gru, nell'ambito di un cantiere privato, ha ceduto e la struttura metallica si è abbattuta al suolo finendo per danneggiare due veicoli in sosta in un vicino parcheggio. Veicoli appartenenti a privati cittadini. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: gli operai erano lontani dal luogo dell’incidente. Altrimenti il bilancio sarebbe potuto essere ben peggiore come raccontano alcuni simili fatti di cronaca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paura a Rho: il terreno cede e una gru alta 30 metri si abbatte su 2 veicoli parcheggiati. Poteva essere una tragedia

