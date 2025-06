Patenti sbagliate mezzi vecchi e senza defibrillatori automatici | Di Marco Pd lancia l' allarme sulle ambulanze

In un panorama allarmante, Antonio Di Marco, consigliere Pd, denuncia una grave crisi nel settore emergenze della Asl di Pescara. Patenti inadeguate, mezzi obsoleti con oltre 150mila chilometri e privi di defibrillatori semiautomatici mettono a rischio vite umane. Questa situazione, definita come un vero disastro, solleva preoccupazioni fondamentali sulla sicurezza e l’efficienza del servizio di emergenza. È giunto il momento di affrontare il problema e garantire standard adeguati per salvare più vite possibile.

Patenti inadeguate e mezzi vetusti con fino a più di 150mila chilometri di percorrenza e persino senza defibrillatore semiautomatico: la situazione delle ambulanze che la Asl di Pescara ha affidato alla Cisa sarebbe sostanzialmente un disastro e a denunciarlo è il consigliere Pd Antonio Di Marco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Patenti "sbagliate", mezzi vecchi e senza defibrillatori automatici: Di Marco (Pd) lancia l'allarme sulle ambulanze

43 enne di Pordenone cercava di provocare incidenti con le ambulanze. Incrociando con la propria auto i mezzi di soccorso, scartava all'improvviso minacciando frontali: almeno 9 gli episodi. È stato denunciato.

