Passacantando Coni plaude la pugilistica Di Giacomo per i risultati ottenuti | Un orgoglio per l' Abruzzo

Il presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando, si unisce con entusiasmo ai festeggiamenti per la straordinaria performance della Pugilistica Di Giacomo di Montesilvano. I risultati ottenuti sono motivo di grande orgoglio per tutta la regione, testimonianza dell’impegno e della passione che caratterizzano questa palestra d’eccellenza. La società continua a distinguersi nei recenti appuntamenti pugilistici a livello nazionale e internazionale, confermando il suo ruolo di eccellenza nel panorama sportivo abruzzese e italiano.

🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it

