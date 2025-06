Passa col rosso in via Appia Nuova scappa dalla polizia e provoca un incidente

Un gesto di pura follia sulla trafficata via Appia Nuova: una giovane di 23 anni attraversa il semaforo rosso, scappa dalla polizia e, nel tentativo di seminare le forze dell’ordine, provoca un incidente che scuote il quartiere Appio-Tuscolano. Un episodio che mette in discussione sicurezza e responsabilità, lasciando tutti con il fiato sospeso. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa notte di paura e tensione.

Passa col rosso su via Appia Nuova e scappa a tutta velocità seminando il panico nel quartiere Appio-Tuscolano. Ha provato a seminare la polizia locale, ma ha finito per causare un incidente. Al volante una 23enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: passa - rosso - appia - scappa

Il nuovo semaforo con telecamera per multare chi passa col rosso - A Vimodrone, il traffico si fa più sicuro! Un nuovo semaforo con telecamera sta per entrare in funzione sulla Padana Superiore, pronto a sanzionare chi ignora il rosso.

Passa col rosso in via Appia Nuova, scappa dalla polizia e provoca un incidente; Monte San Biagio - Multe al semaforo intelligente sull'Appia, rimossi gli impianti.

Passa col rosso in via Appia Nuova, scappa dalla polizia e provoca un incidente - Passa col rosso su via Appia Nuova e scappa a tutta velocità seminando il panico nel quartiere Appio- Secondo fanpage.it

Roma, passa col semaforo rosso e si schianta contro un autocarro, denunciata 23enne - La giovane ha ignorato l'alt della polizia imboccando una strada contromano. Da rainews.it