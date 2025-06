Partorisce di notte su un elicottero del 118 | volo dall'Appennino a Bologna mamma e figlio stanno bene

Un'emozionante nascita in volo: una giovane mamma congolese di 27 anni ha partorito durante un trasporto in elicottero del 118 dall’Appennino bolognese all’Ospedale Maggiore di Bologna. Un momento di grande tensione e speranza, coronato dal lieto fine: madre e bambino stanno bene. La storia dimostra come il coraggio e la professionalità possano superare ogni sfida, regalando un miracolo anche nelle circostanze più inaspettate. Continua a leggere.

Una donna congolese di 27 anni ha dato alla luce il proprio figlio in elisoccorso mentre veniva trasportata da Vidiciatico all'Ospedale Maggiore di Bologna: entrambi stanno bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

