Partiti i lavori alla scuola Codazzi

Sono iniziati i lavori di miglioramento sismico alla storica scuola Codazzi di Lugo, un passo importante per garantire sicurezza e sostenibilità. Per consentire le operazioni, oggi dalle 8.30 alle 16.30, via dei Melandri sarà chiusa al traffico e alcuni parcheggi adiacenti verranno temporaneamente occupati. La vostra collaborazione è fondamentale: seguendo le segnalazioni, contribuirete a rendere il cantiere sicuro e rapido. La storia e il futuro della scuola si uniscono in questo importante intervento.

Sono iniziati i lavori di miglioramento sismico della scuola Codazzi di Lugo. Per poter consentire lo svolgimento del relativo cantiere un tratto di via dei Melandri sarà chiuso al traffico oggi dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Verranno inoltre occupati alcuni parcheggi adiacenti. Le modifiche alla viabilità saranno segnalate da opportuni cartelli. I lavori nella storica scuola lughese erano stati annunciati sul finire dello scorso anno, quando la giunta aveva deliberato il progetto esecutivo e il conseguente stanziamento di bilancio per l'adeguamento sismico dell'ala più vecchia del plesso scolastico della scuola primaria Codazzi che insiste, appunto, su via dei Melandri 1: si tratta di quello che era l'edificio originale della struttura scolastica risalente agli anni '60 del secolo scorso.

