Parte domenica charter per italiani che vogliono rientrare da Israele

Domenica parte un charter speciale per gli italiani che desiderano rientrare da Israele, un’operazione di partenze assistite promossa dall’Unità di Crisi e le ambasciate italiane. Un’opportunità concreta per chi si trova in difficoltà e vuole tornare a casa in sicurezza, grazie a un percorso supportato e organizzato. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per garantire la tutela dei nostri connazionali in un momento di crescente complessità.

Roma, 19 giu. (askanews) – L’Unitá di Crisi e le sedi diplomatiche italiane stanno lavorando con intensità per “facilitare le partenze dei connazionali da Iran e Israele, fornendo informazioni più precise sui documenti necessari e vie d’uscita possibili. “Ma non è un’evacuazione, è una partenza assistita”, ha precisato ai giornalisti il capo dell’Unità di crisi della Farnesina, Nicola Minasi. Una situazione del tutto simile si è presentata dopo il 7 ottobre, ha precisato. Per domenica sera 22 giugno è stato organizzato un volo da Sharm el Skeikh, in Egitto, del costo di 500 euro; a bordo 150 posti e già 146 persone hanno manifestato interesse. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

